Symphonieorchester Vorarlberg muss Konzerte absagen

Das Symphonieorchester Vorarlberg hat die von Freitag bis Sonntag geplanten vier Konzerte in Feldkirch und Bregenz kurzfristig abgesagt.

Die Gesundheitsbehörde des Landes hatte dem Orchester am Donnerstag eine Besucherzahl von maximal 250 Personen vorgeschrieben – trotz eines zuvor bewilligten Covid-19-Sicherheitskonzepts mit strengen Sicherheitsmaßnahmen. Für die vier Konzerte waren jeweils zwischen 400 und 1000 Besucherinnen und Besucher gebucht. "Für uns ist das Vorgehen schwer nachvollziehbar", ärgert sich Geschäftsführer Sebastian Hazod.

Der deutsche Violinist Kolja Blacher hätte die neue Abosaison des Symphonieorchester Vorarlberg am Freitagabend in Feldkirch als Dirigent und Solist eröffnen sollen. Auf dem Programm standen Werke von Leonard Bernstein, Samuel Barber und Joseph Haydn. Bis Sonntag waren jeweils zwei Konzerte im Montforthaus Feldkirch und im Festspielhaus Bregenz geplant. So wären die bisher geltenden, coronabedingten Abstandsregeln einzuhalten gewesen.