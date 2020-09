Symbiose von Blautönen

Tolle Vernissage „Im Fluss“ von Renate Wittwer und Inge Kerschbaumer-Palacz

Es ist eine Symbiose aus Malerei und Zeichnerei, genauso wie es eine Symbiose der verschiedenen Blau- und Grüntöne ist. Die Rede ist von den Bildern der beiden Künstlerinnen Renate Wittwer und Inge Kerschbaumer-Palacz, die unter dem Titel „Im Fluss“ am vergangenen Donnerstag Abend bei einer Vernissage im Garten der MAP Kellergalerie präsentiert wurden. Während Renate Wittwer für die Acrylbilder verantwortlich ist, sind die gezeichneten – meist kleinformatigeren Werke – Inge Kerschbaumer-Palacz zuzuordnen. Doch eines ist ihnen beiden gemeinsam, nämlich die Liebe zum Wasser, zum Fluss, zu etwas Fließendem, das beide in ihren Bildern versuchen festzuhalten.

Inge Kerschbaumer-Palazc ist an der Mürz aufgewachsen und hat diese immer als bedrohlich empfunden, bis sie im Erwachsenenalter ihre Liebe zum Wasser entdeckte und heute täglich das Ritual des Kneippens praktiziert. Renate Wittwer hingegen hat Wasser immer als eines der Elemente wie Luft und Berge akzeptiert und als ein Element gesehen, in dem Gedanken und Erinnerungen versinken aber auch wiederauftauchen können. Diese zwei sehr unterschiedlichen Zugänge werden auch in den Werken der beiden Kunstschaffenden und in Wien lebenden Künstlerinnen präsentiert.