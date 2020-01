Swingwerk Big Band und Wolfgang Verocai am Saumarkt

Unter dem Titel „"Weltmusik im Lustenauer Dialekt" fand im Theater am Saumarkt ein Konzert mit der Swingwerk Big Band und Wolfgang Verocai statt.

Das Konzert mit der Swingwerk Big Band und Wolfgang Verocai wird am 17.Jänner um 20 Uhr im Vereinshaus in Göfis und am 28.März in Thal bei Sulzberg wiederholt. SIE