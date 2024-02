Swingwerk Big Band: Peter J. Farrowski Remembering Al Jarreau

Konzert am Samstag, den 24. Februar 2024, um 19.30 Uhr im Theater am Saumarkt.

Peter John Farrowski ist Sänger mit einem Studium an der Hochschule für Musik in München und einer umfassenden Ausbildung an der Münchner Staatsoper bis zu Studien in den USA. Er arbeitet als Sänger, Vocalcoach, Musiker und Musikproduzent von Musicalshows und Jazzkonzerten. Zahlreiche Engagements führten ihn u.a. ans Staatstheater München ebenso wie an das Mozarteum in Salzburg.

Farrowski gilt als Idealbesetzung für das Swingwerk Projekt "Remembering Al Jarreau".



Theater am Saumarkt: Mühletorplatz 1, 6800 Feldkirch