Swingwerk Big.Band feat. Giuliano De Stefano

Roger Cicero war einer der ganz Großen im Showgeschäft. Mit Humor und musikalischer Genialität gelang es ihm, nicht nur den Swing wieder salonfähig zu machen, sondern ein vor allem junges Publikum für den Jazz zu gewinnen.

Unser Stargast Giuliano De Stefano ist dem breiten Publikum vor allem durch "The Voice of Germany" bekannt. Sein Auftritt begeistert die Jury und vor allem Yvonne Catterfeld, die Giuliano in ihr Team holte. Wir sind uns sicher, dass Giuliano auch dich begeistern wird und dass er die perfekte Wahl ist, dem großartigen Roger Cicero die Ehre zu erweisen.