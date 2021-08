Swingwerk Big Band „ A tribute to Roger Cicero”

Das Konzert findet am Donnerstag, den 19. August 2021, umg19.00 Uhr in der Villa Falkenhorst statt.

Mit einem Special Guest am Mikrophon widmet sich die Swingwerk Big Band in jedem Jahr einem musikalischen Thema und spannt so einen unterhaltsamen Bogen zwischen traditionellem Swing, ungewöhnlichen Jazz-Grooves und anderen musikalischen Genres. Dies sorgte und sorgt immer wieder für außergewöhnliche Konzerte.

Roger Cicero war einer der ganz Großen im Showgeschäft. Mit Humor und musikalischer Genialität gelang es ihm, nicht nur den Swing wieder salonfähig zu machen, sondern ein vor allem junges Publikum für den Jazz zu gewinnen. Stargast Giuliano De Stefano ist dem breiten Publikum vor allem durch "The Voice of Germany" bekannt. Sein Auftritt begeistert die Jury und vor allem Yvonne Catterfeld, die Giuliano in ihr Team holte. Giuliano De Stefano ist 1993 in Feldkirch geboren und lebt in Vorarlberg.