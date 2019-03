Swing, Sakrales und Superhits

Der Musikverein Nofels und der Jugendchor am Institut St Josef begeisterten auf dem Frühjahrskonzert im Montforthaus.

Mit den Worten „Jesus said let the children come to me“ begrüßte der Jugendchor der neuen Mittelschule des Instituts St Josef bei seiner Auführung des „All God´s Children“ von Sally K. Albrecht das Publikum. Anschließend gestalteten die 70 Sängerinnen und Sänger das Konzert mit dem Musikverein Nofels. „Ding Dong Ding Dong“ erklang es bei „Celtic Child“ des Belgischen Komponisten Bert Appermont von Chor und Musikkapelle gemeinsam. Nun folgte mit „Sir Duke“ eine flotte Hommage von Stevie Wonder an den Jazzmusiker Duke Ellington. Den Höhepunkt des gemeinsamen Auftritts von Chor und Musikverein bildete der international bekannte WM-Hit „Auf uns“ von Andreas Bourani.