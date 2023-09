Swaziland krönt sich zum neuen Oberschorbach Ping Pong-Weltmeister

Originelle Kostüme, begeisterte Fans und spannende Partien krönten das diesjährige Oberschorbacher Ping Pong-Turnier.

Dornbirn. Die Oberschorbacher Ping Pong Weltmeisterschaft 2023 ist Geschichte, und sie wird zweifellos als eine der gelungensten Veranstaltungen in die Annalen der Vereinsgeschichte eingehen. Mit 32 Teams, die in kuriosen Kostümen und mit viel Leidenschaft antraten, war das diesjährige Turnier ein voller Erfolg und sorgte für beste Stimmung bei den Teilnehmern und Fans.

Die 11. Ausgabe der legendären Veranstaltung fand wieder in der Schorenhalle statt, die sich kurzerhand in ein großes Party-Sport-Eldorado inklusive kunstvoll gestalteter Innenbar (die zu Ehren des Titelverteidigers in den Farben Kolumbiens erstrahlte) verwandelte. Eine Außenbar sorgte ebenfalls für das leibliche Wohl der Gäste und das junge Publikum wurde mit einem bunten Kinderprogramm bei Laune gehalten.