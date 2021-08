SW Bregenz trennt sich von Coach Pelko

Der VN.at Eliteligaklub SW Bregenz und der Deutsche gehen getrennte Wege. Sein Nachfolger ist schon fix.

Ab sofort übernimmt Roman Ellensohn und wird am Mittwoch beim Meisterschaftsspiel gegen die Austria Lustenau Amateure erstmalig die Mannschaft betreuen. "Roman kennt unseren Verein sehr gut und war bereits in der Saison 2010/2011 für unseren Verein als Spieler in der Regionalliga West tätig und besitzt außerdem die UEFA Pro-Lizenz. Roman hat bereits viel Erfahrung als Trainer und feierte in der VN Eliteliga Vorarlberg mit dem DSV Dornbirn tolle Erfolge", so der Verein. In der abgebrochenen Eliteliga Saison 2019/2020 blieb Ellensohn in elf Meisterschaftsspiele in Folge ungeschlagen und wurde Grunddurchgangsieger.