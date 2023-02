SW Bregenz Juniors darf höchstens Landesliga spielen

Bei einem Aufstieg von SW Bregenz I in die 2. Liga, spielt die zweite Garnitur dann Fünftklassig.

Landesliga: (14 Mannschaften)

Steigt ein Vorarlberger Verein von der Regionalliga in die 2. Bundesliga auf, hat er das Recht aus seiner 1b-Mannschaft eine Amateurmannschaft zu machen. Die Eingliederung in die Landesliga muss vom Verein bis zum 30.04.2023 beantragt werden. Diese wird dann in die Landesliga eingegliedert.

Aus der Landesliga steigen so viele Mannschaften in die Vorarlbergliga auf, dass die Vorarlbergliga in der nächsten Saison 14 Mannschaften umfasst. Sollte der FC Dornbirn aus der 2. Bundesliga absteigen, wird aus deren Amateurmannschaft wieder eine 1b-Mannschaft. Diese wird in der Landesliga an letzte Stelle gereiht und steigt automatisch in die 1. Landesklasse ab.

Ansonsten gibt es keine Absteiger.