SW Bregenz hofft gegen RB Salzburg auf ein Fußballwunder

Aus der zehntägigen Quarantäne direkt gegen die stärkste Mannschaft Österreichs

Der Liveticker vom ÖFB Cupspiel SW Bregenz vs FC RB Salzburg

Die mit Abstand beste Fußballmannschaft Österreichs, FC RB Salzburg kommt mit allen Stars wie Cican Stankovic, Zlatko Junuzovic, Patson Daka und dem Aufsteiger der letzten Saison, Dominik Szoboszlai in die Vorarlberger Landeshauptstadt. Der Fünfte in der VN.at Eliteliga Vorarlberg SW Bregenz will Salzburgs Starensemble nicht nur ärgern auch fordern.

In den letzten Tagen fand nur ein reduziertes Training bei den Bodenseestädtern statt. Neun Kicker, vor allem die ausländischen Spieler aus Deutschland sind bis Dienstag zur mitternächtlicher Stunde noch in Quarantäne, die anderen zehn Kaderspieler haben Trainingseinheiten absolviert.„Der Aufstieg und ein Weiterkommen ist fast nicht möglich. Meine Mannschaft und ich wollen das Highlight für den ganzen Verein und alle Spieler nur 90 Minuten lang genießen und wollen zeigen, dass man in Bregenz auch Fußballspielen kann. Mutig und selbstbewusst sein und nach vorne auch versuchen Akzente zu setzen und ein achtbares Ergebnis erreichen. Mentale Stärke zeigen und die Zuschauer begeistern“, so SW Bregenz Trainer Michael Pelko. Der Unterschied laut Pelko wird hauptsächlich im Umschaltspiel sein, wo RB Salzburg die Schwarz-Weißen wohl haushoch überlegen sein wird. „Wir müssen uns so gut wie möglich wehren, bei eigenen Ballbesitz in die Offensive spielen und im Ballverlust schnellstens den Rückwärtsgang mit viel Cleverness umsetzen. Werden eine taktische Glanzleistung brauchen und alles in die Waagschale werfen“. Torhüter Jonas Huchler wird sich über mangelnde Arbeit gegen den übermächtigen Gegner nicht beklagen müssen.