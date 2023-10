SW Bregenz hofft auch beim zweiten Überraschungsteam Stripfing auf ein Erfolg

Vor dem Saisonstart der Fußball 2. Liga hätte niemand damit gerechnet das es am zwölften Spieltag zum Aufsteigerduell von Stripfing und SW Bregenz auch zum Aufeinandertreffen des Dritten und Zweiten kommt.

Der Ticker vom Spiel Stripfing vs SW Bregenz

Mario Gintsberger begann beim SC Kirchberg in der Nähe von Kitzbühel mit dem Fußballspielen, bis es für ihn mit 14 Jahren in die Akademie von Austria Wien ging. Bei den Veilchen durchlief er ab 2017 alle Nachwuchsjahrgänge (insgesamt 25 Spiele in der U18) und wechselte in der Winterpause 2020/21 zur zweiten Mannschaft der Violetten. So absolvierte der junge Tiroler mit 18 Jahren seine ersten Spiele in der zweiten Liga. Ein Jahr später unterschreibt er seinen ersten Profivertrag bei den Favoritnern, er kam bis heute auf 27 Spiele in Liga Zwa. Jetzt will er, gemeinsam mit seinen neuen Teamkollegen, weiter erfolgreich Zweitligafußball spielen, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen und sich bei unseren Schwarz-Weißen einen Stammplatz erkämpfen.