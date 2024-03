SW Bregenz hat gegen Liefering ersten Frühjahrs-Heimsieg im Visier

Die Mader-Mannen hoffen gegen die Jungbullen auf drei Punkte.

Der Ticker vom Spiel Bregenz vs Liefering

Der Aufsteiger SW Bregenz spielt bislang eine mehr als starke Comeback-Saison in der 2. Liga und konnte sich zeitweise als zweite Kraft hinter Tabellenführer GAK etablieren. Durch einen Punktabzug in der Winterpause finden sich die Schwarz-Weißen allerdings auf Rang fünf wieder, scheinen durch die Trainerrochade im Winter jedoch nicht wirklich Qualität eingebüßt zu haben.

Coach Andreas Heraf verließ die Landeshauptstadt nämlich in Richtung Lustenau, woraufhin wiederum der vormalige Austria-Trainer Markus Mader zu seinem Nachfolger in Bregenz ernannt wurde. Unter ihm konnten die Vorarlberger zwei Siege aus drei Partien einfahren – überraschend war nur die Heimniederlage gegen Schlusslicht Amstetten. Liefering gewann das Hinspiel gegen Bregenz mit 2:1. Die Salzburger Jungbullen haben zuletzt vier Siege in Folge eingefahren.