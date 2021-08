SV typico Lochau weiterhin ungeschlagener Tabellenführer in der Vorarlbergliga

Lochau. Mit einem hochverdienten 4:4 Unentschieden im Heimspiel gegen den FC Bizau bleibt das Team des SV typico Lochau weiterhin ungeschlagen und steht auch nach der neunten Runde der laufenden Meisterschaft an der Tabellenspitze der Vorarlbergliga.

Rund 350 Zuschauer sahen im Stadion Hoferfeld bei nasskaltem Wetter ein sehr abwechslungsreiches Match. Zahlreiche Tore und ein Schiedsrichter, der allzusehr „im Mittelpunkt“ stand, sorgten für die besonderen Highlights. Niklas Außerlechner (16. Minute) sowie Stefan Maccani mit einem Doppelpack in der 31. und 34. Minute sorgten für die zwischenzeitliche 3:1 Führung. Für Stefan Maccani waren es die Treffer elf und zwölf in der noch jungen laufenden Meisterschaft.

Nach der Pause stellte Fabio Feldkircher mit seinem insgesamt sechsten verwandelten Elfmeter in der 56. Minute auf 4:2. In der Folge vergaben die Lochauer nach einige sogenannte hundertprozentige Torchancen, Bizau kam durch einen Elfmeter zuerst auf 3:2 heran und glich in der 83. Minute durch einen weiteren Elfmeter auf 4:4 aus, sehr zur Enttäuschung des Teams um das Trainerduo Rifat Sen (TR) und Murat Coskun (CO).