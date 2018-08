SV typico Lochau verliert Heimspiel gegen Höchst mit 0:1 Toren

Lochau. Auch das zweite Heimspiel der laufenden Saison konnte der SV typico Lochau leider nicht für sich entscheiden. Gegen den FC Höchst setzte es eine letztendlich unglückliche 0:1 (0:0) Niederlage.

Mit einem stark dezimierten Kader startete das Team um Trainer Jan Ove Pedersen in dieses schwierige Heimspiel. Doch Fabian Fink & Co versteckten sich keineswegs und kamen zu Beginn gut ins Spiel. In Hälfte eins hatte Schlussmann Sandro Eichhübl nicht viel zu tun, und der Gegner wurde über weite Strecken vom eigenen Tor ferngehalten. Doch auch nach vorne tat sich bei den Lochauern nicht viel, bis auf einen Weitschuss von Neuzugang Semih Yasar (24.) und einen Freistoß von Marc Barton (38.) konnte keine nennenswerte Torchance herausgespielt werden.

Die zweite Halbzeit startete dann mit einem Schock: Nach einem Eckball konnte die Verteidigung den Ball zunächst klären, doch der Ball kam im Anschluss noch einmal in den Strafraum. Frederik Meier stieg am höchsten und ließ Tormann Eichhübl keine Chance (50.). In weiterer Folge drängte Lochau auf den Ausgleich. Leider gelang dies nicht mehr und auch das zweite Heimspiel in der Vorarlbergliga ging verloren.