SV typico Lochau: Neuer Tabellenführer nach dem 3:0 Heimsieg gegen Hittisau

Lochau. Mit dem 3:0 Heimsieg gegen Hittisau übernahm der SV typico Lochau nun Platz 1 in der Vorarlbergliga-Tabelle, punktegleich mit dem bisherigen Spitzenreiter FC Hörbranz, der sein Spiel in Nenzing mit 4:1 verloren hat.

In einem auch aufgrund der Platzverhältnisse doch überhart geführten Spiel schossen die Lochauer die Tore: Nicolai Bösch (25. Minute), Benjamin Kaufmann (69. Minute) und noch einmal Nicolai Bösch (85. Minute).

Der SV typico Lochau steht mit diesem siebten Sieg in Folge – 1:0 gegen Ludesch, 2:1 gegen Bezau, 6:1 gegen Fußach, 4:0 gegen die Amateure von Bundesligist Austria Lustenau, 3:1 gegen Höchst, 3:1 gegen Hard und 3:0 gegen Hittisau – nun mit 24 Punkten dank dem besseren Torverhältnis an der Tabellenspitze der Vorarlbergliga, dies vor dem bisherigen Spitzenreiter FC Hörbranz.

Nächsten Samstag, dem 24. September, kommt es in Runde 11 der Meisterschaft zum großen Leiblachtalderby auf der Sportanlage Sandriesel in Hörbranz. Da geht es bei diesem Spiel nicht nur um die „Nummer 1“ im Leiblachtal, sondern auch um die Tabellenführung in der laufenden Meisterschaft. Ein Spiel, das man nicht versäumen sollte!