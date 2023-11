SV typico Lochau: Sportlich erfolgreich und bestens aufgestellt

Lochau. Gute Stimmung beim SV typico Lochau! Kampfmannschaft, Lochau 1b Juniors und die Altherren sowie die über 170 Kids in den zehn Nachwuchsmannschaften können sich über eine tolle Herbstmeisterschaft 2023 freuen.

Der SV typico Lochau gehört auch unter der neuen Führung mit Obmann Egon Haag und Vize Reinhard Wolf sowie dem sportlichen Leiter Markus Feldkircher und dem Nachwuchsleiter Christian Ill in allen Bereichen zu einer anerkannten Größe im Vorarlberger Amateurfußball. Und dank eines einsatzbereiten, verlässlichen Umfelds mit einem großen, engagierten Team blickt der SV Lochau Fußball jedenfalls auch weiterhin recht positiv in die Zukunft.

Nach der sensationellen Spielsaison 2022/23 mit dem „Vizemeistertitel“ in der Vorarlbergliga zeigte sich die Kampfmannschaft um Kapitän Fabio Feldkircher nach dem Aufstieg auch in der neuen Vorarlberger VN.at-Eliteliga in der Herbstmeisterschaft 2023 von der besten Seite. Nach 13 Spielen mit sieben Siegen, zwei Unentschieden und vier Niederlagen (Torverhältnis 23:17) steht man am Ende der Herbstmeisterschaft 2023 auf dem guten 4. Tabellenplatz, dies mit dem bewährten Trainer- und Betreuerteam Aydin Akdeniz (TR), Marco Bologna (CO), Roland Schlattinger (BT) und Georg Herrmann (PH). Besondere Highlights waren die „Derby-Siege“ gegen Hörbranz und Hard oder das Unentschieden gegen den Herbstmeister Lauterach. Topscorer der Mannschaft ist Nicolai Bösch mit neun Treffern.