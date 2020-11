SV typico Lochau: Rückblick auf eine durchwachsene Herbstmeisterschaft

Lochau. Der zweite Lockdown mit Wirkung vom 3. November führte nach der 15. Runde offiziell zum Abbruch der Vorarlberliga-Hinrunde 2020/21. Jetzt ist Winterpause! Der SV typico Lochau blickt auf eine sehr durchwachsene Herbstmeisterschaft zurück.

Zufrieden zeigt sich die Kampfmannschaft des SV typico Lochau um Kapitän Fabio Feldkircher nach einem turbulenten „Herbst“, dies trotz schwieriger „Corona-Zeiten“ und instabilen Leistungen. So belegt man nach fünf tollen Siegen, zwei Unentschieden und sieben oft sehr unglücklichen Niederlagen (Torverhältnis 27:20) nach 14 von 30 Runden mit 17 Punkten den 9. Tabellenplatz. Erfreulich zudem, dass die Mannschaft seit vielen Jahren wieder einmal im VFV-Cup-Viertelfinale steht, also im Kreis der besten acht Vorarlberger Amateurmannschaften.

Zum Meisterschaftsauftakt im August überraschte der neue Cheftrainer Peter Sallmayer bereits nach der 2. Runde, nach zwei Niederlagen, mit einem spontanen Abgang. Ihm folgte nach einem weiteren Spiel auch der neue Interimstrainer, Co-Trainer Günther Riedesser. Dazu kam eine lange Verletztenliste mit zahlreichen arrivierten Spielern. Gut, dass man im Sommer mit Stefan Maccani, Rene Nesensohn, Tarkan Parlak, Fatih Yildirim und Mücahit Özdemir fünf neue Spieler in Lochau begrüßen konnte. Und mit Matteo Außerlechner und Serkan Kilic wurden auch zwei junge Lochauer aus dem eigenen Nachwuchs in den erweiterten Kader der Kampfmannschaft mit aufgenommen.

Und so hatten die zahlreichen Fans im Besonderen bei den Heimspielen im „Corona-FIT-gemachten“ Stadion am Hoferfeld wieder des Öfteren Grund zum Jubeln. Auswärts konnte man hingegen nur vier Punkte holen. Bravourös die Leistung des Goalgetters Julian Rupp, er brachte es in 14 Spielen auf insgesamt 15 Volltreffer.

Ob in der Winterpause, neben den weiterlaufenden Trainingseinheiten als Vorbereitung auf die Frühjahrssaison, die traditionellen Hallenturnier in Wolfrut und in Hard stattfinden können, bleibt offen. Zum ersten Heimspiel im Frühjahr am Samstag, dem 27. März, kommt BW Feldkirch nach Lochau. Die heimischen Fans können sich wieder auf tolle Spiele freuen. Das macht Lust, vermehrt Fußballspiele im Stadion Hoferfeld zu besuchen!