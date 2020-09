SV typico Lochau punktet mit 3:0 Heimsieg gegen den VfB Bezau

Lochau. Der SV typico Lochau feierte im „Corona-FIT-gemachten“ Stadion am Hoferfeld einen 3:0 Sieg gegen eine stark aufgestellte Bezauer Mannschaft. Das Team und die Fans waren begeistert!

Mit einem für den SV typico Lochau schmeichelhaften 0:0 ging es in die Pause. Bezau bestimmte in der ersten Halbzeit über weite Strecken das Spiel, vergab aber die besten Einschussmöglichkeiten. In der Halbzeit stellte dann SV-typico-Lochau-Trainer Rifat Sen im Mittelfeld erfolgreich um, die Lochauer übernahmen das Kommando und gingen zudem bereits in der 46. Minute durch einen schönen Kopfball von Ivan Bokanovic mit 1:0 in Führung. Jetzt lief das Spiel. Und mit dem Doppelpack des verlässlichen Lochauer Goalgetters Julian Rupp mit Toren in der 66. und 83. Minute konnte schlussendlich zusammen mit den Fans ein toller Sieg gefeiert werden.