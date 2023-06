SV typico Lochau mit neuem Obmann Egon Haag weiter auf Erfolgskurs

Lochau. Sportlich erfolgreich und im Verein selbst bestens aufgestellt, so präsentierte sich der SV typico Lochau auf der gut besuchten Jahreshauptversammlung im Sportheim Hoferfeld. Berichte, Neuwahlen und Ehrungen standen im Mittelpunkt.

Rund 250 Mitglieder zählt der Lochauer Fußballverein, davon sind über 170 Nachwuchsspieler von fünf bis 16 Jahren aktiv, in acht Nachwuchsmannschaften und einer Mädchenmannschaft sowie in den Fördergruppen bei den Bambinis bzw. beim Inklusions-Vorzeige-Projekt. Engagierte Trainer leisten hier unter der Leitung der Nachwuchskoordinatoren Christian Ill, Daniel Reichart und Dalibor Martinovic im Rahmen der örtlichen Kinder- und Jugendbetreuung eine hervorragende und wertvolle Arbeit. Dies bringen rund 700 Trainingseinheiten sowie über hundert Spiele im Jahr alleine beim Nachwuchs sehr deutlich zum Ausdruck.

Der SV typico Lochau hat sich unter der langjährigen Führung von Obmann Alexander Schiller und Vize Markus Graz mittlerweile in allen Bereichen auch zu einer Top-Adresse im Vorarlberger Amateurfußball entwickelt. Die Kampfmannschaft wie auch die „Lochau 1b Juniors“ steigen dank einer sensationellen Spielsaison in die jeweils nächsthöhere Liga auf, die Kampfmannschaft als „Vizemeister“ von der Vorarlbergliga in die Vorarlberger Eliteliga und das 1b Team von der 4. Landesklasse in die 3. Landesklasse.