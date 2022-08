SV typico Lochau mit hart erkämpftem 2:0 Heimsieg gegen den VfB Bezau

Lochau. Mit dem 2:0 Heimsieg gegen den VfB Bezau bleibt der SV typico Lochau auch im fünften Spiel der noch jungen Vorarlbergliga-Meisterschaft ungeschlagen und klettert in der Tabelle weiter nach oben.

„Meine Mannschaft zeigte ein ordentliches Spiel, man hielt gegen überharte Bezauer gut dagegen und schoss vor allem die notwendigen Tore“, so ein durchaus zufriedener Trainer Rifat Sen. Vor über 200 Zuschauern versenkte Neuerwerbung Nicolai Bösch bereits in der 7. Minute die Kugel nach einem Eckball mit einem herrlichen Direktschuss im Netz, Patrick Prantl erhöhte kurz vor der Pause in Minute 45 auf 2:0. Bezau konnte auch in der zweiten Halbzeit die wenigen Chancen nicht nützen. Im Gegenteil, die Lochauer waren dem 3:0 um einiges näher.