SV typico Lochau: Mit dem 1:0 Derbysieg die Nummer 1 im Leiblachtal

Lochau. Mit dem 1:0 Sieg beim ECO-Park FC Hörbranz bleibt der SV typico Lochau die Nummer 1 im Leiblachtal und behauptet auch souverän die Tabellenführung in der Vorarlbergliga. Das goldene Tor für Lochau erzielte Julian Reiner.

Weit über 500 Zuschauer waren bei prächtigem Wetter zum Leiblachtalderby auf der Sportanlage Sandriesel in Hörbranz gekommen. Erste richtige Derbystimmung kam vorerst beim Einlauf der beiden Mannschaften auf, begleitet vom Hörbranzer Fußballnachwuchs mit Luftballons und Fanhupen. Danach entwickelte sich jedoch über weite Strecken ein vielfach emotionsloses Spiel, sowohl auf dem Rasen als auch auf Seiten der zahlreichen heimischen und mitgereisten Fans. Schiedsrichter Alexander Muxel hatte jedenfalls wenig Mühe, die Partie „ohne große Aufreger“ über die Zeit zu bringen.

Bereits in der 12. Minute gelang dem Außenverteidiger Julian Reiner in seinem 101-ten Spiel für den SV typico Lochau das goldene Tor. Nach einem Eckball stand er goldrichtig am langen Eck und nickte unbedrängt ein. Die Hörbranzer konnten den Ausgleich trotz einiger guter Chancen nicht mehr erzielen.