SV typico Lochau: Heimspiel gegen A. Lustenau Amateure am Hoferfeld

Lochau. Treffpunkt Fußballplatz! Am Samstag, 13. April, kommen die Amateure von Austria Lustenau zum nächsten Heimspiel in der VN.at-Eliteliga nach Lochau. Spielbeginn im Stadion Hoferfeld ist um 14.30 Uhr. Das 1b-Team spielt auswärts gegen Fußach 1b.

Da sind die Lochauer Fußballfans wieder aufgefordert, ihr Team bestmöglichst zu unterstützen, gemäß dem Vereinsmotto des SV typico Lochau: #wirmiteuch – seit 1946 erfolgreich!

SV typico Lochau feierte den ersten Doppel-Heimsieg

Der SV typico Lochau ist zurück auf der Erfolgsspur! Das Team um Trainer Aydin Akdeniz besiegte den FC Höchst am vergangenen Samstag nach einem intensiven Spiel mit viel Herz und Leidenschaft mit 2:1 und durfte somit den ersten Sieg im Jahr 2024 bejubeln. Die beiden SVL-Treffer erzielten Mete Dastan (28. Minute) und Robin Lhotzky aus einem Elfmeter (36. Minute).

Ebenfalls über den ersten Sieg im neuen Jahr jubeln durfte die 1b-Mannschaft. Das Team von Trainer Ridha Bseyes feierte gegen die SPG SV Buch einen absolut verdienten 2:0 Sieg – die blau-weißen Tore erzielten Enes Aktuna und Stefan Reichart. Macht weiter so, Männer!

Spielverlauf gegen Höchst im Rückblick

Trainer Aydin Akdeniz musste gegen den FC Höchst auf Fabio Feldkircher (gesperrt), Steffen Friedrich, Nicolas Messmer und Laith Al Mustafa (alle verletzt) verzichten. Im Vergleich zum Auswärtsspiel in Egg am vorherigen Samstag standen mit Fabian Dominikovic und Marcel Ladinek anstelle von Fabio Feldkircher und Matteo Außerlechner zwei neue Spieler in der Startformation.

Das Spiel begann mit einem Schock für den SVL: Drei Minuten waren gespielt, als die Gäste aus Höchst erstmals jubeln durften. Nach einem ungenauen Pass im Aufbauspiel spritzte Elia Kohlreiter dazwischen und brachte die Gäste mit 0:1 in Führung. Die Lochauer Mannschaft ließ sich davon aber nicht beirren und versuchte, schnellstmöglich den Ausgleich zu erzielen.

Der Offensiv-Motor stockte jedoch in der Anfangsphase und so dauerte es bis zur 28. Minute, ehe Mete Dastan per Weitschuss den vielumjubelten Ausgleich für den SVL erzielte. Dieser Treffer brachte Aufschwung ins Spiel des SVL. Nach 36 Minuten entschied SR Zlatko Jurcevic nach einem Handspiel auf Elfmeter für den SVL – Robin Lhotzky verwandelte diesen sicher zur 2:1 Halbzeitführung.

Der zweite Durchgang war geprägt von vielen intensiven Zweikämpfen, Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Der SVL hatte durch Andreas Mayer in Minute 56 und durch Patrick Prantl in Minute 57 zwei sehr gute Chancen, die jedoch beide nicht verwertet werden konnten. Und in der Nachspielzeit hatten dann die Gäste aus Höchst noch die große Chance auf den Ausgleich, der Ball landete jedoch am Pfosten und so durfte der SV typico Lochau über einen sehr wichtigen Sieg und drei Punkte jubeln.

SV typico Lochau – FC Höchst 2:1 (2:1)

Aufstellung SVL: Sandro Eichhübl – Alexander Rundstuck, Raphael Mathis, Fabian Dominikovic, Patrick Prantl (67. Nelson Votu) – Robin Lhotzky, Benjamin Kaufmann – Andreas Mayer (60. Matteo Außerlechner), Mete Dastan, Marcel Ladinek – Lukas Rusch (67. Rene Nesensohn)