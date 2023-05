SV typico Lochau: Heimspiel-Doppel am Samstag im Stadion Hoferfeld

Lochau. Treffpunkt Fußballplatz! Beim großen Heimspiel-Doppel am Samstag, dem 27. Mai, im Stadion Hoferfeld spielen um 14.30 Uhr der SV Lochau 1b gegen Thüringen 1b, um 17 Uhr beginnt das Vorarlbergligaspiel SV typico Lochau gegen den FC Bizau.

Nach dem tollen 2:1 Derbysieg gegen den FC Hörbranz und einem fulminanten 5:4 Auswärtssieg gegen den FC Koblach hat die Kampfmannschaft des SV typico Lochau den 2. Tabellenplatz in der Vorarlbergliga weitgehend abgesichert und im Speziellen den angestrebten Aufstieg in die neue Vorarlberger Eliteliga fixiert. Wir gratulieren!

Doch auch die 1b Mannschaft schwimmt auf der Erfolgswelle. Die engagierte Truppe mit Trainer Ridha Bseyes, Co-Trainer Franco Bologna und Teammanager Günter Steffani feierte in der 4. Landesklasse bereits den zehnten Sieg auf heimischem Boden in Folge und will auch gegen Thüringen 1b erfolgreich nachlegen. Da lohnt es sich, am Samstag etwas früher ins Stadion Hoferfeld zu kommen und sich auch das 1b-Spiel anzuschauen. Die Burschen hätten sich eine tolle Zuschauerkulisse verdient.