SV typico Lochau: „Heimspiel-Doppel“ am Samstag im Stadion Hoferfeld

Treffpunkt Fußballplatz! Beim nächsten Heimspiel am Samstag, dem 15. April, kommt der SC Fußach nach Lochau. Spielbeginn im Stadion Hoferfeld ist um 16 Uhr. Das 1b Team spielt bereits um 13.30 Uhr gegen SPG Buch 1c.

Der SV typico Lochau startete erfolgreich in die Frühjahrsmeisterschaft: 4:2 im ersten Heimspiel gegen die Lustenauer Amateure, eine etwas bittere 1:3 Niederlage in Bezau sowie ein 4:2 Sieg im Nachholspeil am Ostermontag in Ludesch. Man steht mit stolzen 44 Punkten weiter auf dem 2. Tabellenplatz, drei Punkte hinter dem Spitzenreiter Alberschwende. Dahinter aber lauern die „Verfolger“, der FC Hörbranz mit 42 Punkten bzw. der FC Hard mit 41 Punkten. Da wollen die Lochauer mit dem neuen Trainerduo Aydin Akdeniz und Marco Bologna am Samstag mit einem Sieg natürlich drei weitere wichtige Punkte einfahren.