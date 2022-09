SV typico Lochau: Heimspiel-Doppel am Samstag im Stadion Hoferfeld

Lochau. Treffpunkt Fußballplatz! Beim nächsten Heimspiel am Samstag, dem 17. September, kommt der FC Hittisau nach Lochau. Spielbeginn im Stadion Hoferfeld ist um 17 Uhr. Das 1b Team spielt bereits um 14.30 Uhr gegen Sulzberg 1b.

Das letzte Spiel in Hard wurde, wie erwartet, zu einem weiteren „Prüfstein“ für das bis dato ungeschlagene Lochauer Team um Trainer Rifat Sen. Und wieder einmal gelang es der Mannschaft, ein Spiel zu drehen. Nach dem 1:0 Rückstand zur Pause, zeigte das Team mit Kapitän Fabio Feldkircher in der 2. Halbzeit eine überragende, kollektive Leistung und siegte nach Toren von Marcel Ladinek (75. Minute), Stefan Maccani (79. Minute) und Nicolai Bösch (90./+2 Minute) verdient mit 3:1 Toren.

Da geht es am Samstag, dem 24. September, in Runde 11 der Meisterschaft beim großen Leiblachtalderby in Hörbranz nicht nur um die „Nummer 1“ im Leiblachtal, sondern auch um die Tabellenführung in der laufenden Meisterschaft.