SV typico Lochau: Heimspiel am Samstag gegen den FC Höchst

Lochau. Treffpunkt Fußballplatz! Beim nächsten Heimspiel am Samstag, dem 3. September, kommt der FC Höchst mit ihrem Goalgetter Julian Rupp nach Lochau. Spielbeginn im Stadion Hoferfeld ist um 17 Uhr. Das 1b Team spielt bereits um 14.30 Uhr gegen Gaißau 1b.

Am Freitag, dem 9. September, muss der SV typico Lochau in Runde 9 zum schweren Auswärtsspiel zum derzeitigen Tabellenvierten nach Hard. Spielbeginn im Waldstadion ist um 18 Uhr. Und am Samstag, dem 17. September, kommt der FC Hittisau nach Lochau. Danach geht es am Samstag, dem 24. September, in Runde 11 zum großen Leibachtalderby nach Hörbranz.