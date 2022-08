SV typico Lochau: Heimspiel am Mittwochabend gegen den VfB Bezau

Lochau. Treffpunkt Fußballplatz! Im Rahmen der englischen Woche kommt am Mittwoch der VfB Bezau zum Meisterschaftsspiel nach Lochau. Spielbeginn im Stadion Hoferfeld ist um 18.30 Uhr. Das 1b Team spielt bereits Dienstag, dem 23. August, um 18.30 Uhr gegen Frastanz 1b.

Mit dem glücklichen 1:0 im letzten Heimspiel am vergangenen Samstag feierte der SV typico Lochau in Runde 4 gegen den SV Ludesch den ersten Heimsieg in der laufenden Vorarlbergliga-Meisterschaft, dies nach drei Unentschieden. Das Spiel gegen die Amateure von Bundesligist Austria Lustenau, das am Freitagabend im Reichshofstadion angesetzt war, musste aufgrund der Starkregenereignisse in ganz Vorarlberg auf Dienstag, den 30. August, um 18 Uhr verschoben werden.