SV typico Lochau gewinnt 4:1 gegen den SC Göfis

Lochau. Mit einem deutlichen 4:1 holt der SV typico Lochau im Heimspiel gegen den SC Göfis drei weitere Punkte und macht in der Tabelle der Vorarlbergliga wieder einige Plätze gut. Von den über 200 Fans im „Corona-FIT-gemachten“ Stadion Hoferfeld gab es jedenfalls viel Applaus.

Erst in der 31. Minute konnte der frühe 0:1 Rückstand aus der 4. Minute durch Patrick Prantl ausgeglichen werden. Julian Rupp sorgte bereits kurz darauf, in der 35. Minute, für die 2:1 Pausenführung. Rene Nesensohn erhöhte in der 58. Minute, nach tollem Zuspiel von Julian Rupp, auf das beruhigende 3:1 für die Lochauer. Und das 4:1 in der Nachspielzeit, wieder durch den Goalgetter Julian Rupp, war die stimmungsvolle „Zugabe“ für die begeisterten Lochauer Fußballfans.