SV typico Lochau geht mit dem 2:1 Sieg gegen Bezau in die Winterpause

Lochau. Jetzt ist Winterpause! Mit dem wichtigen 2:1 Auswärtssieg gegen Bezau festigte der SV typico Lochau den ausgezeichneten 4. Tabellenplatz in der Vorarlbergliga. Und damit blickt die Mannschaft auch mit viel Selbstvertrauen auf die Frühjahrsmeisterschaft 2020.

Die Begeisterung über diesen hart erkämpften Sieg war beim Team um das Trainerduo Aydin Akdeniz/Robert Brzaj dementsprechend groß, und auch die zahlreichen mitgereisten Fans, per „Fanbus“ oder mit dem Auto, hatten Grund zum Jubeln. Semih Yasar (34. Minute) und Julian Rupp (88. Minute) waren die Torschützen, Julian Rupp führt zudem mit 18 Treffern (!) die Torschützenliste in der Vorarlbergliga an.