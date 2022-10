SV typico Lochau: Fußball-Großkampf-Wochenende im Stadion Hoferfeld

Lochau. Treffpunkt Fußballplatz! Acht Mannschaften des SV typico Lochau sind am kommenden Wochenende im Stadion Hoferfeld im Einsatz.

Das besondere Highlight ist das Vorarlbergligaspiel der Kampfmannschaft gegen den FC Andelsbuch am Samstag, dem 15. Oktober, um 16 Uhr.

Mit einem durchaus verdienten 4:2 Auswärtssieg beim FC Bizau behauptete der SV typico Lochau am vergangenen Samstag die Tabellenführung in der Vorarlbergliga und bleibt in der laufenden Meisterschaft auch nach 13 Runden ungeschlagen. Nicolai Bösch erzielte zwei Treffer (55. und 57. Minute), die weiteren Treffer steuerten Marcel Ladinek (82. Minute) und Alexander Rundstuck (88. Minute) bei.

Gewinn der Monatswertung September

Mit diesen bravourösen Ergebnissen hat die Mannschaft von Trainer Rifat Sen, erstmals überhaupt, die Monatswertung September in der Hansesun Super Liga gewonnen, wie in der NEUEN Tageszeitung am Sonntag, dem 2. Oktober 2022 zu lesen war. Der Lohn: Ein Grillfest für 25 Personen, zur Verfügung gestellt wie immer von SPAR Vorarlberg. In der Gesamtwertung der laufenden Meisterschaft liegt der SV typico Lochau mit 45,36 Punkten auf Platz 2 hinter dem Titelverteidiger SW Bregenz.

Ein Wochenende mit „Fußball pur“ im Stadion Hoferfeld

Ganz Lochau trifft sich am Fußballplatz, denn am Samstag, dem 15. Oktober, und am Sonntag, dem 16. Oktober, sind nicht weniger als acht Mannschaften des SV typico Lochau im Stadion Hoferfeld im Einsatz.

Den Auftakt macht am Samstag um 9.30 Uhr die U10 mit dem Spiel gegen die SPG Rotachtal, es folgt um 11 Uhr das Spiel der U12 gegen Schruns. Das 1b Team spielt um 13.30 Uhr gegen Großwalsertal 1b. Und danach empfängt die Kampfmannschaft im Vorarlbergliga-Spitzenspiel den FC Andelsbuch. Spielbeginn hier ist um 16 Uhr.

Am Sonntag findet um 9.30 Uhr das U8-Turnier statt, ab 11.30 Uhr ist die U9 beim U9-Turnier im Einsatz. Um 14.30 Uhr beginnt das Meisterschaftsspiel der U14 gegen die U14 der SPG Brederis/Meiningen, und um 16.15 Uhr beschließt die U16 des SV typico Lochau mit dem Meisterschaftsspiel gegen Viktoria Bregenz dieses starke und höchst abwechslungsreiche Fußball-Wochenende.

Willkommen im Stadion Hoferfeld

Alle Mannschaften freuen sich über die Unterstützung ihrer Fans. Da ist es für alle Fußballfans selbstverständlich: Man sieht sich an diesem Wochenende im Stadion Hoferfeld!