SV typico Lochau feierte mit dem 3:1 gegen Bizau den ersten Heimsieg

Lochau. Endlich können Mannschaft und Fans auch im Stadion Hoferfeld jubeln. Mit dem 3:1 gegen den FC Bizau feierte der SV typico Lochau in der Vorarlbergliga den ersten Sieg vor heimischem Publikum.

Nach dem tollen 3:2-Auswärtssieg im Bodensee-Derby im Casinostadion gegen SW Bregenz am vergangenen Dienstag legte die Mannschaft nun im Heimspiel gegen den FC Bizau entsprechend nach. Und wieder war es der „Vollblutstürmer“ Julian Rupp, der mit zwei weiteren Toren in der 33. und 54. Minute sozusagen im „Alleingang“ den Grundstein für diesen Sieg legte. Während der FC Bizau in der Schlussphase des Spiels vehement auf den Ausgleich drängte, „erlöste“ Kevin Prantl dann in der 91. Minute mit seinem Treffer zum 3:1 die begeisterten Fans.