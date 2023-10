SV typico Lochau feiert in Hard mit 4:1 einen klaren Auswärtssieg

Lochau. Mit einem verdienten 4:1 Sieg beim FC Hard ist der SV typico Lochau am vergangenen Samstag nach Lochau zurückgekehrt. Mete Dastan erzielte einen Doppelpack, für die beiden anderen SVL-Tore sorgten Nicolai Bösch und Rene Nesensohn.

Das Team um Kapitän Fabio Feldkircher kam von Beginn weg gut in die Partie, spielte munter nach vorne und hatte bereits nach einer Minute die erste Gelegenheit, doch der Ball wollte (noch) nicht ins Tor. In der siebten Spielminute tankte sich dann Mete Dastan energisch über links durch, konnte nur noch mit einem Foul gestoppt werden, und den fälligen Strafstoß verwertete Nicolai Bösch souverän zum frühen 0:1 für den SVL.

Nur zehn Minuten später bereits das 0:2: Ein weiter Einwurf von Niklas Außerlechner wird von Robin Lhotzky per Kopf verlängert, Mete Dastan nimmt sich aus gut 15 Metern ein Herz, zieht ab und erzielt so sehenswert den zweiten Treffer für die Akdeniz-Elf. In weiterer Folge kamen die Hausherren aus Hard etwas besser ins Spiel, doch zwingende Torchancen konnte sich der bis dato Siebtplatzierte auch nicht herausspielen. Und so war es wieder der SVL, der den nächsten Treffer bejubeln konnte: Nach einer Balleroberung im Mittelfeld landete der Ball wiederum bei Mete Dastan, der erneut abzog und mit einem wunderschönen Schuss seinen zweiten Treffer an diesem Nachmittag bejubeln durfte und auf 0:3 stellte. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Kabinen.