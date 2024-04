SV typico Lochau: Einladung zum Spitzenspiel in der VN.at-Eliteliga

Lochau. Treffpunkt Fußballplatz! Am kommenden Samstag, 20. April, bestreitet der SV typico Lochau das nächste Heimspiel. Zu Gast ist der FC Nenzing. Spielbeginn im Stadion Hoferfeld ist um 16 Uhr. Das 1b-Team spielt bereits um 13.30 Uhr gegen Nenzing 1b.

Fabio Feldkircher sorgte in der 58. Minute mit einem Handelfmeter für den raschen 1:1 Ausgleich. Und als die Lochauer dann in der ersten Minute der Nachspielzeit den Gegentreffer zum 1:2 erhielten, gingen bereits alle von der ersten Heimniederlage im neuen Jahr aus. Doch die Mannschaft schlug erneut blitzartig zurück, und Marcel Ladinek köpfte nach einer herrlichen Flanke von Alexander Rundstuck zum vielumjubelten 2:2 Endstand ein. So bleib zumindest ein Punkt im Stadion Hoferfeld, der SV typico Lochau rückte auf den dritten Tabellenplatz in der VN.at-Eliteliga vor.

Dann geht es Schlag auf Schlag! Am Samstag, 27. April, muss der SV typico Lochau zum Spitzenreiter der VN.at-Eliteliga Admira Dornbirn. Am Mittwoch, 1. Mai, kommt Alberschwende, und am Sonntag, 5. Mai, muss der SV typico Lochau nach Andelsbuch. Das Leiblachtalderby gegen den FC Hörbranz findet am Samstag, 18. Mai, in Hörbranz statt.