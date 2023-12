SV typico Lochau: Einladung zum „Spark7 Nachwuchs Hallenturnier“ in Lochau

Lochau. Das große „Spark7 Nachwuchs Hallenturnier“ des SV typico Lochau, vom 8. bis 16. Dezember in der großen Sporthalle, ist alljährlich das besondere Highlight für die heimische Fußballjugend in der langen Winterpause.

In neun Altersklassen – Bambini, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U14 und U16 – kämpfen insgesamt 96 Nachwuchsmannschaften aus 24 verschiedenen Vereinen aus dem ganzen Land an fünf Turniertagen mit viel Begeisterung um Turniersiege und Pokale. Mit dabei gleich neun Mannschaften aus dem benachbarten Deutschland sowie sieben reine Mädchenmannschaften. Außerdem wird dieses Jahr erstmals seit langem wieder ein Altherren-Turnier mit sechs Mannschaften ausgetragen

Am Freitag, 8. Dezember, spielen die Bambinis (9 Uhr), die U7 (12.15 Uhr) und die U8 (15.30 Uhr), am Samstag, 9. Dezember, die U9 A (9 Uhr), die U9 B (12.15 Uhr) und die U12 (15.30 Uhr) und am Sonntag, 10. Dezember, die U10 A (9 Uhr), die U10 B (12.15 Uhr) und die U13 (15.30 Uhr). Abgeschlossen wird das Turnier am darauffolgenden Wochenende am Freitag, dem 15. Dezember, mit dem U16-Turnier (18 Uhr) und Samstag, dem 16. Dezember, mit den Turnieren der U11 A (9 Uhr) und der U11 B (12.15 Uhr) sowie mit dem Altherren-Turnier um 16 Uhr.