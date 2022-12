Für die Fußballjugend – im Bild die U7-Teams bei der Siegerehrung 2019 – ist das „SPARK 7 Nachwuchs Hallenturnier“ in Lochau das besondere Highlight in der Winterpause. Über 60 Mannschaften sind bei diesem einmaligen Fußballevent aktiv mit dabei.

Für die Fußballjugend – im Bild die U7-Teams bei der Siegerehrung 2019 – ist das „SPARK 7 Nachwuchs Hallenturnier“ in Lochau das besondere Highlight in der Winterpause. Über 60 Mannschaften sind bei diesem einmaligen Fußballevent aktiv mit dabei. ©Schallert/BMS

SV typico Lochau: Einladung zum „Spark7 Nachwuchs Hallenturnier“ in Lochau

Lochau. Das große „Spark7 Nachwuchs Hallenturnier“ des SV typico Lochau vom Freitag, 16. Dezember, bis Sonntag, 18. Dezember, in der Sporthalle ist alljährlich das besondere Highlight für die heimische Fußballjugend in der langen Winterpause.

In acht Altersklassen – U7, U8, U9, U10, U11, U12, U14 und U16 – kämpfen insgesamt 64 Nachwuchsmannschaften aus dem ganzen Land an drei Turniertagen mit viel Begeisterung um die Turniersiege und Pokale.

Spieltermine der einzelnen Mannschaften

Es spielen am Freitag die U7 ab 15 Uhr und die U8 ab 18 Uhr, am Samstag die U9 ab 9 Uhr, die U14 ab 12.15 Uhr und die U16 ab 17 Uhr sowie am Sonntag die U10 ab 9 Uhr, die U11 ab 12.15 Uhr und die U12 ab 15.30 Uhr. Und wie immer sorgen zahlreiche Zuschauer auf der Tribüne mit lautstarker Unterstützung „ihres Nachwuchses“ für eine prächtige Kulisse

Eine erfolgreiche Veranstaltung

„Das traditionelle Hallenturnier des SV typico Lochau ist dank dem Einsatz von Trainern, Betreuern und Helfern sowie zahlreicher Sponsoren immer eine rundum erfolgreiche Veranstaltung. Mit großartigen und sehr fairen Spielen unseres Fußballnachwuchses von der U7 bis zur U16, also von sechs bis sechszehn Jahren“, so das Organisationsteam mit Fabio Feldkircher, Niklas Außerlechner, Thomas Baldreich, Robin Lhotzky und Nachwuchsleiter Christian Ill. Insgesamt sind hier über 50 Leute aus der großen Familie des SV typico Lochau in den verschiedensten Funktionen im Einsatz.

Alle Informationen (Teams, Spielpläne, Bestimmungen, Sponsoren, Bilder vom letztjährigen Turnier etc.) findet man stets aktuell auf der Homepage vom SV typico Lochau unter www.svlochau.at

Einladung zum „Spark7 Nachwuchs Hallenturnier 2022“ des SV typico Lochau am Freitag, 16. Dezember, am Samstag, 17. Dezember, und am Sonntag, 18. Dezember

Freitag, 16.12.2022 15.00 Uhr U 7 Turnier powered by JURA

18.00 Uhr U8 Turnier powered by STUDEX

Samstag, 17.12.2022 09.00 Uhr U9 Turnier powered by Fliesen Jams

12.15 Uhr U14 Turnier powered by SIMA GmbH

17.00 Uhr U16 Turnier powered by Funworld H



Sonntag, 18.12.2022 09.00 Uhr U10 Turnier powered by Wellenhof

12.15 Uhr U11 Turnier powered by Haberkorn