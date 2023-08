SV typico Lochau: Einladung zum Heimspiel gegen Austria Lustenau Amateure

Lochau. Treffpunkt Fußballplatz! Am Samstag, 26. August, empfängt der SV typico Lochau im Heimspiel die Amateure von Austria Lustenau. Spielbeginn im Stadion Hoferfeld ist um 16 Uhr. Das 1b Team spielt bereits um 13.30 Uhr gegen SC Fußach 1b.

Das Lochauer Team mit Trainer Aydin Akdeniz und Co-Trainer Marco Bologna will natürlich am Samstag vor heimischem Publikum den ersten Heimsieg einfahren. In diesem Sinne sind die Lochauer Fußballfans aufgefordert, ihr Team sozusagen als „zwölfter Mann“ zu unterstützen, gemäß dem Motto des SV typico Lochau: #wirmiteuch – seit 1946 erfolgreich!

Am Sonntag, dem 3. September, muss der SV typico Lochau in Runde 4 zum Auswärtsspiel nach Nenzing. Und am Samstag, dem 9. September, kommt die Admira aus Dornbirn als wohl stärkste Mannschaft in der VN.at-Eliteliga nach Lochau. Spielbeginn im Stadion Hoferfeld ist hier um 16 Uhr.