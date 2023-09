SV typico Lochau: Einladung zum „Heimspiel-Doppel“ im Stadion Hoferfeld

Lochau. Treffpunkt Fußballplatz! Am Samstag, den 9. September, kommt Admira Dornbirn als Spitzenreiter der VN.at-Eliteliga nach Lochau. Spielbeginn im Stadion Hoferfeld ist um 16 Uhr. Das 1b Team spielt bereits um 13.30 Uhr gegen Admira Dornbirn 1b.

Zum großen „Heimspiel-Doppel“ empfängt die Kampfmannschaft des SV typico Lochau mit Admira Dornbirn den noch ungeschlagenen Tabellenführer der Eliteliga. Und nach einer überwiegend enttäuschenden Leistung mit der doch sehr deutlichen 0:5 Niederlage beim letzten Spiel in Nenzing geht das Team um Trainer Aydin Akdeniz sicherlich hochmotiviert und vor allem kampfbereit in dieses schwere Spiel. Da sind jedoch auch die Lochauer Fußballfans aufgefordert, ihr Team bestmöglichst zu unterstützen, gemäß dem Motto des SV typico Lochau: #wirmiteuch – seit 1946 erfolgreich!

Jetzt geht es Schlag auf Schlag! Am Samstag, dem 16. September, muss der SV typico Lochau in Runde 6 zum Auswärtsspiel nach Alberschwende. Und am Samstag, dem 23. September, kommt FC Andelsbuch zum nächsten Heimspiel nach Lochau. Spielbeginn im Stadion Hoferfeld ist hier um 16 Uhr.