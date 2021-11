SV typico Lochau: Benefizspiel für die Familie Malin

Lochau. Das Benefizspiel für die Familie Malin am 26. Oktober 2021 im Stadion Hoferfeld hat alle Erwartungen weit übertroffen.

Im Gedenken an den bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückten Martin Malin war es eine würdevolle und sehr schöne Veranstaltung, bei der das große Mitgefühl durch die Vorarlberger Fußballfamilie eindrucksvoll bewies, welchen Zusammenhalt und Stellenwert der Sport in einer solch schwierigen Situation erzielen kann.

Rund 500 Zuschauer aus allen Teilen des Landes waren ins Stadion Hoferfeld gekommen und bildeten einen tollen Rahmen für einen Event der besonderen Art. Fast 600 Kerzen brannten am Spielfeldrand für Martin, als SVL-Obmann Alexander Schiller mit berührenden Worten alle Anwesenden, insbesondere die anwesenden Familienmitglieder Patricia und Christoph Malin, begrüßte und sich bei allen verantwortlichen Organisatoren und den vielen ehrenamtlichen Helfern, Funktionären, Spielern, Trainern, Nachwuchsmannschaften, Eltern, Fans und Freunden herzlich für die unglaubliche Unterstützung der Familie nach dem tragischen Unglück bedankte.

Zu dem Zeitpunkt hatten die beiden Mannschaften, das Team Leiblachtal und das Team Blum, bereits Aufstellung genommen. Auch hier gebührt den Spielern und den abstellenden Vereinen ein großer Dank für das Mitwirken an diesem besonderen Tag. Das Spiel selbst war sehr fair geführt und von SR Cindy Müller und ihren Assistenten Gerold und Sebastian Kaufmann bestens geleitet. Bereits in der ersten Halbzeit wurden viele sehenswerte Tore erzielt, und es ging mit einem 4:4 Unentschieden in die Halbzeitpause.