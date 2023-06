SV typico Lochau: Aufstiegsparty nach erfolgreicher Meisterschaft 2022/2023

Lochau. Einladung zum großen Fußballfest im Stadion Hoferfeld! Zum letzten Spiel der Meisterschaft 2022/2023 empfängt der SV typico Lochau am Samstag, dem 10. Juni, um 17 Uhr den FC Nenzing. Das 1b Team spielt bereits um 14.30 Uhr gegen Hatlerdorf 1b.

Im Stadion Hoferfeld wird ordentlich gefeiert. Der SV typico Lochau wie auch „Lochau 1b Juniors“ können auf eine sensationelle Spielsaison zurückblicken. Beide Mannschaften steigen in die nächsthöhere Liga auf, die Kampfmannschaft mit Trainer Aydin Akdeniz, Co-Trainer Marco Bologna, Tormanntrainer Hanno Trotter, Betreuer Roland Schlattinger und Masseur Georg „Schorsch“ Herrmann als „Vizemeister“ von der Vorarlbergliga in die Vorarlberger Eliteliga und das 1b Team mit Trainer Ridha Bseyes, Co-Trainer Franco Bologna und Teammanager Günter Steffani von der 4. Landesklasse in die 3. Landesklasse. Wir gratulieren!