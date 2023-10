SV typico Lochau 1:0 Sieger im Leiblachtal-Derby gegen Hörbranz

Lochau. Über tausend begeisterte Zuschauer im Stadion Hoferfeld und beste Werbung für den Fußballsport: Im großen Leiblachtal-Derby bezwingt der SV typico Lochau den Rupp Food Austria FC Hörbranz nach kampfbetontem Spiel knapp mit 1:0 Toren.

Prächtiges Fußballwetter, tolle Derbystimmung und ein über weite Strecken emotionsgeladenes Spiel, bei dem die Lochauer am Ende über einen doch sehr glücklichen Sieg jubeln konnten. Marcel Ladinek war in der 36. Minute in einer spielerisch sehr schwachen ersten Halbzeit der Goldtorschütze.