SV Satteins hat ambitionierte Ziele

53. Jahreshauptversammlung im Clubheim des Sportvereins mit neuem Hauptsponsor

SATTEINS Obmann Michael Koschat eröffnete die 53. Jahreshauptversammlung des SV Satteins im Clubheim des Vereins. Nach Berichten des Obmanns und der Trainer wurde mit der Firma Aerocompact ein neuer Hauptsponsor aus Satteins vorgestellt, der auf die innovative Montage von PV-Anlagen spezialisiert ist und an der erfolgreichen sportlichen Zukunft des Vereins in fünfjähriger Kooperation engagiert mitwirken will.