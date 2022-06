SV Lochau Stocksport: Starker Auftritt in der Nationalliga-Meisterschaft 2022

Lochau. Als Vorarlberger Landesmeister 2021 hatten sich die Lochauer Stocksportler erstmals in der Vereinsgeschichte für die österreichische Nationalliga qualifiziert. Trotz oft knapper Niederlagen hat sich das Team in den sechs Spielen der Gruppenphase durchaus stark präsentiert.

Auch im letzten Heimspiel der österreichischen Nationalliga-Meisterschaft 2022 (Gruppe G) musste sich der SV Lochau Stocksport auf der neuen, tollen Indoor-Stocksport-Bahn in der Lochauer Sporthalle mit einer 4:6 Niederlage gegen den SC Breitenwang aus Tirol wiederum nur knapp geschlagen geben. Die Zuschauer erlebten trotzdem wieder eine spannende Partie mit hochklassigem Nationalliga-Stocksport.

Mit dem Ausflug in die Nationalliga zufrieden

Als kleiner Club aus dem Ländle waren die Lochauer mit den Nationalliga-Kader-Spielern Christoph Sohm, Stefan Pienz, Abraham Sohm, Patrik Plangger, Wilfried Mallin, Marcel Bühler (Schweizer Nationalteamspieler/Neu im Team), Robert Pienz und Harald Rüscher in diesem Turnier gegen die starken Teams aus der Steiermark (SV Deutschfeistritz), aus Oberösterreich (Union Esternberg) und aus Tirol (SC Breitenwang) natürlich klare Außenseiter.

„Für uns war dieser Ausflug in die Nationalliga eine erste große Erfahrung. Es war schön, einmal im Kreis der Großen mitspielen zu dürfen. Oft scheiterten wir jedoch an unseren Nerven, wurden doch gerade in den entscheidenden Phasen des Spiels sogenannte wichtige Big Points leichtfertig vergeben. Sonst hätten wir sicherlich für die eine oder andere Überraschung gesorgt“, resümierte Teamkapitän Christoph Sohm durchaus zufrieden.