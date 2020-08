SV Lochau Leichtathletik: VLV-Meistertitel für Andreas Maringgele

Zwei Meistertitel bei den VLV-Meisterschaften für Alexander Maringgele, im Weitsprung und im 100-Meter-Sprint in der Männer-U16-Kategorie.

Lochau. Bei den Vorarlberger Leichtathletik Meisterschaften am 1. August in Hörbranz sicherte sich der Lochauer Athlet Alexander Maringgele in der Männer-U16-Kategorie gleich zwei Meistertitel.

Im Weitsprung holte er sich mit der persönlichen Bestleistung und einer Weite von 6,17 Meter die Goldmedaille und sprang damit auch auf Platz 2 der Österreichischen U16 Bestenliste.