Suzie Candell & The Screwdrivers rockten die Sommer.Lust-Bühne

Moderne Pop-Klänge und Country Music vom Feinsten gab es am Freitagabend für die Sommer.Lust Gäste.

Lustenau. Dieser Sommer 2018 entpuppt sich als ein ganz besonderer Sommer für die Fans, die jeden Freitagabend am blauen Platz die musikalischen Highlights genießen. Veranstaltet von Lustenau Marketing in Kooperation mit dem Kulturreferat der Marktgemeinde, hat sich diese Eventreihe zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Für das 20jährige Jubiläum haben sich die Macher ordentlich ins Zeug gelegt, am Freitag waren Suzie Candell & The Screwdrivers am Zug und begeisterten das Publikum mit astreiner Country Music.