Sutterlüty: Neuer Markt im Bahnhof Feldkirch

Das Familienunternehmen aus dem Bregenzerwald zieht nach dem ersten Eröffnungs-Wochenende eine positive Bilanz.

Kein klassischer Ländlemarkt

Wie Sutterlüty vermeldet, war das Eröffnungswochenende ein voller Erfolg und habe sehr viel positives Feedback von den Kundinnen und Kunden erhalten. Mit dem Markt in Feldkirch hat Sutterlüty nun – neben Dornbirn – das zweite Geschäft eröffnet, das sich in einem Bahnhof befindet. Wie man von Sutterlüty-Seite betont, ist der neue Markt in der Bahnhofcity kein klassischer Ländlemarkt. Das Sortiment ist an den Bedürfnissen der schnellen, reisenden und mobilen Kundinnen ausgerichtet. Es umfasst eine große Auswahl an frischen Snacks "to go", Obst und Gemüse, frisches Sushi von "eat happy" und wird durch ein großes Convenience-Angebot abgerundet. Insgesamt werden unterschiedliche 6.000 Produkte angeboten.