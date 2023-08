Sutterlüty expandiert und übernimmt diese Märkte von Billa

Übernahme von Billa Plus-Märkten in Vorarlberg durch Sutterlüty.

Übernahme von Billa Plus-Märkten

Enge Kooperation zwischen Rewe und Sutterlüty

Eine enge Partnerschaft, die bereits über zwei Jahrzehnte währt, wird nun auf eine neue Ebene gehoben. Die Rewe Group Österreich und Sutterlüty haben gemeinsam beschlossen, die Verantwortung für drei Billa Plus Märkte in Vorarlberg auf den heimischen Lebensmittel-Profi Sutterlüty zu übertragen. Die drei Märkte werden ab 1. November 2023 schrittweise unter dem Namen Sutterlüty umgestaltet und um typische regionale Sutterlüty-Produkte ergänzt. Bei Sutterlüty ist man davon überzeugt, dass auch die neuen Kollegen von Billa Plus, mit ihrem Know-how und ihrer Erfahrung, eine optimale Ergänzung darstellen. Man freue sich schon jetzt auf die gemeinsame Zusammenarbeit und ein gutes "Mitanand" lässt Sutterlüty am Dienstag verlautbaren.

Auf Expansionskurs

Jürgen Sutterlüty, Geschäftsführer des Unternehmens, sagt zur angekündigten Übernahme: "Wir möchten allen Vorarlberger:innen ein noch besseres Einkaufserlebnis hier im Ländle ermöglichen und die drei neuen Märkte sind dabei ein wichtiger Schritt auf diesem Weg." Die Übernahme der Billa Plus Märkte ist integraler Bestandteil der Wachstumsstrategie von Sutterlüty, die darauf abzielt, die regionale Wertschöpfung zu stärken. Aktuell betreibt Sutterlüty bereits 26 Ländlemärkte in Vorarlberg und beschäftigt fast 700 engagierte Mitarbeiter:innen. "Wir heißen alle Mitarbeiter:innen und Kund:innen von Billa Plus herzlich in der Sutterlüty Familie willkommen und freuen uns darauf, Sie in den nächsten Monaten in unseren neugestalteten Märkten begrüßen zu dürfen", so Sutterlüty.