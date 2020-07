Sutterlüty eröffnet zweiten Ländlemarkt in Feldkirch

Am 09. Juli öffnet der neue Markt am Standort Feldkirch Tosters seine Türen.

In etwa zwei Jahren Bauzeit entstand ein modernes, zweiteiliges Gebäude, das zusammen mit der Kirche, der Volksschule, dem Feuerwehrhaus und der Post ein neues, kleines Zentrum bildet. 64 Wohnungen, weitere Geschäftsflächen und der neue Ländlemarkt finden im Zentrumsprojekt Platz.

"Wir freuen uns sehr, nun endlich den Markt in Feldkirch Tosters zu eröffnen. Allen am Bau beteiligten Unternehmen möchten wir b’sundrig danken, dass sie trotz der aktuellen Umstände hochprofessionell ihr Bestes gegeben haben! Unsere Marktmanagerin Meryem Erdogan und ihre 20 Teammitglieder mussten Geduld beweisen, freuen sich jetzt aber umso mehr auf alle KundInnen im neuen Ländlemarkt", so Jürgen Sutterlüty.