Suspendierung aufgehoben und ein neuer Spieler

Weichen für die Zukunft werden bei SW Bregenz gestellt

Am 2. Dezember, 18.30 Uhr, KR Platz Neuamerika bat Gemaljevic seine Mannen zum ersten Training. Die Suspendierung von Spieler Daniel Sobkova (34) wurde vom Vorstand wieder aufgehoben. Somit wird „Soberl“ ab dem Frühjahr 2020 wieder für Bregenz auflaufen. In den nächsten zwei Wochen sollen auch die ersten beiden Neuverpflichtungen präsentiert werden. So könnte Simon Thurner (24) von Montlingen nach nur einem halben Jahr nach Bregenz zurück kehren. ERSTER NEUER In der Saison 2016/2017 zählte Amir Dervisevic (20) schon zu den Aktivposten von SW Bregenz. Nach den drei Vereinen in Holland, Barendrecht, Excelsior und zuletzt Bolnes kehrt der Offensivkicker zu Schwarz-Weiß zurück und ist der erste Neuzugang.