Süßer Leopardennachwuchs im El Parque de las Leyendas Zoo in Lima verzaubern Besucher

Süße Überraschung: Drei Monate alte Leopardennachwuchs begeistern Besucher im El Parque de las Leyendas Zoo in Lima, Peru.

Am 4. Oktober 2023 wurden im El Parque de las Leyendas Zoo in Lima, Peru, drei Monate alte Leopardennachwuchs präsentiert. Die entzückenden jungen Leoparden wurden in ihren Gehegen gezeigt, und eines der Jungtiere gab sogar ein beeindruckendes Knurren von sich.